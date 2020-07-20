احدث الأخبار

وكيل محافظة محايل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذيه لمبادرة ترشيد المياه والكهرباء
منطقة عسير
 الدكتور الربيعة يلتقي -عبر الاتصال المرئي- الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)
أبرز المواد
 وزير الإسكان يدشّن مشروع “تاج المصيف” في الطائف
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية : الصناعة والتعدين رافدان مهمان للاقتصاد الوطني ونعمل على تعظيم الفائدة منهما
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7377.36 نقطة
أبرز المواد
 الصحة : عدد المتعافين يتخطى حاجز 200 ألف وبنسبة 80% من إجمالي الحالات المسجلة
أبرز المواد
 اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي العراقي
أبرز المواد
 مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
منطقة جازان
 أمير تبوك يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراة للدكتور الغريض
منطقة تبوك
 أمير الشرقية :دعم القيادة الرشيدة أسهم في رفع قدرات القطاع الصحي
المنطقة الشرقية
 “موهبة” تحفز الطلبة لخوض اختبار الكشف عن الموهوبين بعرض تجارب زملائهم
منطقة الرياض
 أمير تبوك يلتقي مدير التعليم بالمنطقة
منطقة تبوك
وكيل محافظة محايل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذيه لمبادرة ترشيد المياه والكهرباء

وكيل محافظة محايل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذيه لمبادرة ترشيد المياه والكهرباء

منطقة عسير
الدكتور الربيعة يلتقي -عبر الاتصال المرئي- الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)

الدكتور الربيعة يلتقي -عبر الاتصال المرئي- الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)

أبرز المواد
وزير الإسكان يدشّن مشروع “تاج المصيف” في الطائف

وزير الإسكان يدشّن مشروع “تاج المصيف” في الطائف

أبرز المواد
وزير الصناعة والثروة المعدنية : الصناعة والتعدين رافدان مهمان للاقتصاد الوطني ونعمل على تعظيم الفائدة منهما

وزير الصناعة والثروة المعدنية : الصناعة والتعدين رافدان مهمان للاقتصاد الوطني ونعمل على تعظيم الفائدة منهما

أبرز المواد

وكيل محافظة محايل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذيه لمبادرة ترشيد المياه والكهرباء

وكيل محافظة محايل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذيه لمبادرة ترشيد المياه والكهرباء
http://almnatiq.net/?p=886076
المناطق - محايل عسير
ترأس وكيل محافظة محايل  يحى بن محمد العاصمي صباح اليوم بصالة الأجتماعات اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة ترشيد
المياه والكهرباء وذكر  عبدالله الأسمري امين اللجنه انه تم خلال الأجتماع مناقشة وضع خطة تنفيذية لمبادرة الترشيد على مستوى المحافظة وفق ماورد من مقام الأمارة وتتابع من قبل اللجنه كلا فيما يخصه.وتم عرض مبسط لماتم سابقا من قبل امين اللجنه وكذلك الأستماع لما تم طرحه من الأعضاء والأطلاع على الدليل الأرشادي الشامل لمبادرة الكهرباء والماء.

روابط ذات صلة

أمير عسير يوجه بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على أحد الطرق الرئيسة بمحافظة خميس مشيط

أمير عسير يوجه بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على أحد الطرق الرئيسة بمحافظة خميس مشيط
الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير

الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير
فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*