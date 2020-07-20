وكيل محافظة محايل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذيه لمبادرة ترشيد المياه والكهرباء

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ترأس وكيل محافظة محايل يحى بن محمد العاصمي صباح اليوم بصالة الأجتماعات اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة ترشيد

المياه والكهرباء وذكر عبدالله الأسمري امين اللجنه انه تم خلال الأجتماع مناقشة وضع خطة تنفيذية لمبادرة الترشيد على مستوى المحافظة وفق ماورد من مقام الأمارة وتتابع من قبل اللجنه كلا فيما يخصه.وتم عرض مبسط لماتم سابقا من قبل امين اللجنه وكذلك الأستماع لما تم طرحه من الأعضاء والأطلاع على الدليل الأرشادي الشامل لمبادرة الكهرباء والماء.