أمير الحدود الشمالية يطلع على استعدادات وخطط أمانة المنطقة لعيد الأضحى المبارك

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري, الذي قدِم للسلام على سموه وقدم تقريرا عن استعدادات وخطط أمانة المنطقة لعيد الأضحى المبارك.

وجرى خلال الاستقبال استعرض جهود أمانة المنطقة لتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة المنتزهات العامة وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة وتجميل الحدائق والميادين من خلال إعادة زراعة العديد من أنواع الزهور الموسمية وتنسيق الأشجار بالشوارع والطرقات وإعادة صيانة ألعاب الأطفال بالمسطحات الخضراء وكذلك تكثيف فرق النظافة.

كما اطلع سموه على الجهود المبذولة لتهيئة المسالخ ونظافتها والإشراف على عملية تنظيم استلام الأضاحي وتسليمها والتأكد من صلاحية الأضاحي، بعد وقبل عملية الذبح للتأكّد من خلوها من الأمراض التي تصيب بعض المواشي، وخطة الأمانة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه توزع على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وإلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل ، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين

-حفظهما الله-.

من جانبه أعرب أمين المنطقة, عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ومتابعة للقطاع البلدي وجميع قطاعات المنطقة ، داعياً للإبلاغ عن أية ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .