أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة منصور الملافخ، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم نبذة عن آخر التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية وأهم الخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية.

وأشاد سموه بالدور الرائد الذي تبذله وكالة الأحوال المدنية لتطوير خدماتها بما يرفع كفاءة الأداء ويُمكِّن المواطنين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، موجهًا بمواصلة التطوير لتقديم أفضل الخِدْمات للمواطنين لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، وخاصة في عملية التحول الرقمي لرفع جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد.

من جانبه, أعرب مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عن شكره وتقديره لسموه أمير المنطقة على توجيهاته التي ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن.