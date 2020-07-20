30 مصلى لصلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الجبيل الصناعية

أنهت الهيئة الملكية بالجبيل استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام حيث أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية أسماء المساجد والجوامع المخصصة لإقامة صلاة العيد وذلك عند الساعة 5:20 صباحاً من صباح يوم العيد المبارك وذلك بالجوامع التالية : جامع ابن تيمية بحي الفناتير، جامع أبو بكر الصديق وجامع عثمان بن عفان بمحلة الحجاز ، جامع أبو هريرة بمحلة مكة الشمالية ، جامع سعد بن أبي وقاص بمحلة مكة الجنوبية ، جامع دارين ، وجامع ابن القيم بمحلة الأحساء الشمالية ، وجامع مطر البوعينين بحي الفيحاء بالإضافة إلى جامع الزبير ابن العوام أيضاً.

كما خصصت إدارة الخدمات الاجتماعية لإقامة صلاة العيد أيضاً جامع أحمد بن حنبل بمحلة نجد ، وجامع الفاروق بمحلة الفاروق الجنوبية ، وبمحلة الفاروق الشمالية جامع حذيفة بن اليمان ، وجامع الأمير محمد بن فهد بمحلة القدس ، وجامع عبدالله بن عباس بمحلة الأندلس ، وفي محلة الفردوس تم تخصيص جامع حمزة بن عبدالمطلب وجامع عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ، وجوامع طيبة والعلا وينبع والرياض والطائف بحي جلمودة ، وجامع عائشة بنت أبي بكر بحي المطرفية ، وجامع الخليج بحي الخليج ، وجامع أنس بن مالك بحي الحويلات ، وجامع سعد بن معاذ بحي اللؤلؤ ، وجامع أيوب الأنصاري بحي البحر ، وجامع عبدالله بن مسعود بالمنطقة المساندة ، ومسجد رقم ( 2 ) و ( 14 ) في حي العمال.

هذا ولقد قامت الهيئة الملكية بالجبيل بعمل إجراءات احترازية ووقائية للحد من فايروس كورونا المستجد يتمثل في تجهيز 30 مصلى لصلاة عيد الأضحى المبارك بهدف حماية المصلين من الازدحام فيما بينهم ولتحقيق أكبر قدر ممكن من التباعد الاجتماعي خلال تأديتهم لصلاة العيد ، بالإضافة إلى تنظيف وتعقيم المساجد بالأدوات المناسبة وتوفير المنظفات والمعقمات في كل مسجد ، علماً بأن العام الماضي قد تم تجهيز 14 مصلى فقط لصلاة العيد.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل قامت بتوفير فرصة تطوعية للمشاركة في تنظيم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ حيث سيقوم على تنفيذها عدة متطوعون من نادي موظفي الهيئة الملكية التطوعي ، ونادي الجبيل التطوعي ، وبقية المتطوعين المستقلون وذلك بهدف توعية المصلين بالإجراءات الاحترازية والتحقق من تطبيقها وتنظيم مصليات العيد وعملية دخول وخروج المصلين.