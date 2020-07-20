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جامعة الملك خالد تشارك في تقديم برامج التدريب الصيفي التعليمي

جامعة الملك خالد تشارك في تقديم برامج التدريب الصيفي التعليمي

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جامعة الملك خالد تشارك في تقديم برامج التدريب الصيفي التعليمي

جامعة الملك خالد تشارك في تقديم برامج التدريب الصيفي التعليمي
http://almnatiq.net/?p=886114
المناطق - أبها

انطلقت بجامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم برامج التدريب الصيفي (عن بُعد)، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالجامعة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م.

وأوضح عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور ثابت بن سعيد آل كحلان أن الهدف من هذا البرنامج هو الارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية في ضوء المعايير المهنية للمعلم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني التعليمي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدريب المعلمين وتأهيلهم علميًّا وعمليًّا.

وأكد آل كحلان أن هذه الشراكة جاءت بتوجيهات من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وبدعم مستمر من وكلاء الجامعة.

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