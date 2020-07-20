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المصطافون في عسير .. وسط أحزمة الضباب وزخات المطر

المصطافون في عسير .. وسط أحزمة الضباب وزخات المطر
http://almnatiq.net/?p=886137
المناطق - واس

دفعت الأمطار والأجواء المعتدلة التي تشهدها مرتفعات منطقة عسير على امتداد الشريط الجبلي من محافظة ظهران الجنوب حتى مركز “البشائر” بمحافظة بلقرن، إضافة إلى محافظة رجال ألمع، أهالي المنطقة والمصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة إلى التوافد على المتنزهات والحدائق العامة، وذلك لقضاء أوقات ممتعة، وسط أحزمة الضباب وزخات المطر.
وتشهد مواقع التنزه في منطقة عسير فعاليات ترفيهية موجهة لمختلف شرائح المجتمع مثل: الفنون الشعبية والمسابقات الرياضية، مع تطبيق جميع التعليمات والضوابط الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس”كورونا” المستجد، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وفحص درجات الحرارة لمرتادي المتنزهات الطبيعية والأماكن العامة كالحدائق وساحات الاحتفالات والفعاليات.
وتحرص العائلات على الاستمتاع بالأجواء الباردة والضباب اللذين يغطيان المتنزهات الطبيعية في “السودة” و “متنزه السحاب” وغيرها من المواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة المُحاطة بغابات “العرعر “وهي تحتضن الضباب الكثيف، إضافة إلى المدرجات الزراعية الممتلئة بمياه الأمطار التي تجذب المتنزهين لما ترسمه من لوحات جمالية طبيعية تجمع بين البساط الأخضر، وتدفق شلالات السيول منها.
وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تواصل هطول الأمطار على منطقة عسير خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل – بإذن الله – وتتراوح درجات الحرارة بين 18 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية و 25 درجة في أبها وضواحيها.

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