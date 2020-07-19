احدث الأخبار

الأمير حسام بن سعود يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الباحة والبرنامج الوطني “مشروعات”
منطقة الباحة
 المصطافون في عسير .. وسط أحزمة الضباب وزخات المطر
منطقة عسير
 تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصدي سدير وتمير
أبرز المواد
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة
أبرز المواد
 القيادات الأمنية: الخطط والتنظيمات راعت تحقيق أعلى معايير السلامة لحجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تشارك في تقديم برامج التدريب الصيفي التعليمي
منطقة عسير
 30 مصلى لصلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 وزير الشؤون البلدية والقروية يعتمد خطة تطوير الرقابة البلدية
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يتسلم تقريرا عن مخاطر الأودية والشعاب والعبارات بالمنطقة ومعالجه أوضاعها
منطقة جازان
 شرطة الرياض تطيح بتسعة أشخاص ارتكبوا ما يقارب 100 حادثة سرقة
منطقة الرياض
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الحدود الشمالية يطلع على استعدادات وخطط أمانة المنطقة لعيد الأضحى المبارك
منطقة الحدود الشمالية
الأمير حسام بن سعود يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الباحة والبرنامج الوطني “مشروعات”

الأمير حسام بن سعود يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الباحة والبرنامج الوطني “مشروعات”

منطقة الباحة
المصطافون في عسير .. وسط أحزمة الضباب وزخات المطر

المصطافون في عسير .. وسط أحزمة الضباب وزخات المطر

منطقة عسير
تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصدي سدير وتمير

تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصدي سدير وتمير

أبرز المواد
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة

أبرز المواد

الأمير حسام بن سعود يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الباحة والبرنامج الوطني “مشروعات”

الأمير حسام بن سعود يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الباحة والبرنامج الوطني “مشروعات”
http://almnatiq.net/?p=886143
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة البـاحة بمقر الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” .
ووقع المذكرة عن إمارة المنطقة وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري، وعن البرنامج الوطني ” مشروعات ” مديره العام محمد بن علي العسيري.
وقدم العسيري شرحاً لسموه عن المذكرة الهادف إلى تمكين الإمارة من متابعة وتنسيق مشاريع المنطقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة، مشيراً إلى أن البرنامج سيقوم بدراسة وتقييم الاحتياجات اللازمة لمتابعة مشاريع الإمارة، من حيث هيكلها التنظيمي، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات اللازمة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبي الوحدة في مجالات إدارة المشاريع، وربطها مع المنصة الوطنية لمتابعة مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.
وتأتي هذه المذكرة في سياق السعي المستمر من قبل إمارة الباحة لتطوير المنطقة والارتقاء بمكونات البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للسكان، في ظل توسع الإمارة في التخطيط لمشاريع جديدة وتطوير أدائها في مجال إدارة المشاريع، كما أنها توسع من شراكة برنامج مشروعات مع الجهات العامة ومع إمارات المناطق التي ينعكس تمكينها على جودة وكفاءة عدد كبير ومتنوع من المشاريع والمرافق.
وأشاد سمو أمير المنطقة بما تضمنته المذكرة من أهدف ستسهم بإذن الله في دعم مشروعات المنطقة وتنفيذها بأفضل المواصفات، منوهاً سموه بدور البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في مختلف الجهات والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، التي لا تألو جهداً في تطوير مختلف الخدمات التي تهم الوطن والمواطن.
من جهته أعرب مدير عام البرنامج الوطني ” مشروعات ” محمد العسيري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حرصه الدائم لكل ما من شأنه تطوير المنطقة وتحقيق سبل الراحة والرفاهية للمواطنين بالمنطقة .
حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
“المياه الوطنية” تُطمئن المستفيدين بمدن سراة الباحة: نوزع الآن أكثر من100 ألف م3 يوميًا

“المياه الوطنية” تُطمئن المستفيدين بمدن سراة الباحة: نوزع الآن أكثر من100 ألف م3 يوميًا
أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع محافظي محافظات المنطقة

أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع محافظي محافظات المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*