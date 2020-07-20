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الاتحاد الآسيوي يسمح للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا بتسجيل اللاعبين الجدد

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الاتحاد الآسيوي يسمح للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا بتسجيل اللاعبين الجدد

الاتحاد الآسيوي يسمح للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا بتسجيل اللاعبين الجدد
http://almnatiq.net/?p=886150
المناطق - واس

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة رسمية من الاتحاد الآسيوي على طلب السماح للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 بتسجيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم ومددت عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك خلال فترة التسجيل الآسيوية التي تنتهي بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وكان الاتحاد السعودي طلب من الاتحاد الآسيوي منح الأندية السعودية الاستفادة من اللاعبين الجدد المنتقلين لهم بنهاية الموسم الذين جددت عقودهم مع أنديتهم السابقة حتى نهاية الدوري في التاسع من سبتمبر المقبل وذلك لمعالجة الأوضاع التي أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد وأدت لتوقف النشاط الكروي القاري والمحلي.
ووفقًا لهذه الموافقة ستتمكن الأندية السعودية من تسجيل لاعبيها المنتقلين بعد نهاية استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمشاركة فيما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا الذي يستأنف في الرابع عشر من سبتمبر المقبل.

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