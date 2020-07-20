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الرئيس العام لشؤون الحرمين يتابع الاستعدادات لرفع ثوب الكعبة المشرفة

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الرئيس العام لشؤون الحرمين يتابع الاستعدادات لرفع ثوب الكعبة المشرفة

الرئيس العام لشؤون الحرمين يتابع الاستعدادات لرفع ثوب الكعبة المشرفة
http://almnatiq.net/?p=886153
المناطق - واس

تابع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعدادات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لأعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤١هـ.
وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل عام وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج برفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً.

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