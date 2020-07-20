رئيس بلدية أملج يعتمد مخططات الواجه البحرية

المناطق- أملج- فايز السميري:

اعتمد رئيس بلدية املج المهندس غازي العتيبي مخططات مشروع الواجهه البحريه لموقع الفنديره والذي يجري تنفيذه 1 ذوالحجه لعام 1441 لعدد من المقاولين ويشكل اضافه للمنطقه التاريخيه ويشمل الخدمات العامة والترفيه والاجتماعيه

وحيث روعي استخدام حاجز حماية مطل على البحر مباشره واناره ارضيه ومنحدرات للنزول لاستخدام المشاه لذوي الاحتياجات الخاصة ورصيف لصيد الأسماك واماكن للجلوس ومنطقه خاصه للقهوه ودورات مياه عامه ومساحات موزعه ومواقف للسيارات ومسطحات زراعيه مزوده بشبكات ري حديثه.