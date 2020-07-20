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الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 9 أعوام

الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 9 أعوام
http://almnatiq.net/?p=886171
المناطق - وكالات

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي 9 أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في 4 سنوات، بسبب ارتفاعات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز، إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة. وفقا لرويترز.

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