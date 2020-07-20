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“البيئة”: رصدنا فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا

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http://almnatiq.net/?p=886183
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أنه إشارة إلى المقطع المتداوَل لحرق قطة تود الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًّا، واتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.

كما أعلنت إحدى المنظمات الهندية المختصة مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عن المتسبب.

‏وترجو الوزارة ممن لديه معلومات تخالف ذلك التواصل معها عبر الهاتف المخصص لذلك: ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠، أو التواصل مع النيابة العامة.

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