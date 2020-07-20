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انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار

انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار

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انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار

انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار
http://almnatiq.net/?p=886186
المناطق - الرياض

انطلقت فعالية “هايكنج بلقرن” بمركز باشوت، بحضور متسابقين من مختلف الأعمار ، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وتهدف الفعالية التي نظمتها بلدية بلقرن ضمن فعاليات صيف عسير إلى التعريف بالمواقع التراثية، والمشي لمسافات طويلة، حيث شارك في هذه الفعالية صحة المحافظة، وسيارات الإسعاف الموزعة على عدد من المسارات لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهمية نشر ثقافة المشي.
من جهته، أكد رئيس بلدية بلقرن أن الفعالية لاقت نجاحاً وإعجاب المشاركين، مثمناً دور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لدعمه اللامحدود من خلال إقامة هذه الفعالية وعدة فعاليات متنوعة في المحافظة ومراكزها؛ حرصاً منه على تشجيع العمل الجماعي بين المشاركين، وتنمية الوعي الصحي، وتعريفهم على تراث وتاريخ المحافظة.

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