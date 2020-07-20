احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم عدداً من الكلمات التوعوية عن فضل عشر ذي الحجة
منطقة تبوك
 المنصوري يرأس الندوة الافتراضية العربية “نتكاتف لنعود”
أبرز المواد
 انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار
منطقة عسير
 “البيئة”: رصدنا فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا
أبرز المواد
 الجيش الليبي يؤكد جاهزيته لصد أي هجوم تركي على سرت والجفرة
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيا من ولي العهد بدولة الكويت
أبرز المواد
 الرائد الكريديس مديراً لإدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة الرياض
مجتمع المناطق
 الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 9 أعوام
أبرز المواد
 رئيس بلدية أملج يعتمد مخططات الواجه البحرية
منطقة تبوك
 الصحة العالمية: انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بات خارج السيطرة
أبرز المواد
 المحكمة العُليا : غداً الثلاثاء المكمل لشهر ذي القعدة
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية : لقاح جامعة اكسفورد أثبت نجاحه وينتقل إلى مرحلة التجارب الأوسع
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم عدداً من الكلمات التوعوية عن فضل عشر ذي الحجة

الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم عدداً من الكلمات التوعوية عن فضل عشر ذي الحجة

منطقة تبوك
المنصوري يرأس الندوة الافتراضية العربية “نتكاتف لنعود”

المنصوري يرأس الندوة الافتراضية العربية “نتكاتف لنعود”

أبرز المواد
انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار

انطلاق هايكنج بلقرن بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار

منطقة عسير
“البيئة”: رصدنا فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا

“البيئة”: رصدنا فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم عدداً من الكلمات التوعوية عن فضل عشر ذي الحجة

الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم عدداً من الكلمات التوعوية عن فضل عشر ذي الحجة
http://almnatiq.net/?p=886198
المناطق- تبوك:

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً عدداً من الكلمات الإرشادية والتوعوية عن فضل عشر ذي الحجة يلقيها عدد من الدعاة عقب صلاة العشاء في جوامع ومساجد مدينة تبوك.
وتأتي هذه الكلمات في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتبصير الناس بأمور دينهم.

روابط ذات صلة

رئيس بلدية أملج يعتمد مخططات الواجه البحرية

رئيس بلدية أملج يعتمد مخططات الواجه البحرية
أمير تبوك يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراة للدكتور الغريض

أمير تبوك يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراة للدكتور الغريض
أمير تبوك يلتقي مدير التعليم بالمنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير التعليم بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*