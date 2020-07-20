الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم عدداً من الكلمات التوعوية عن فضل عشر ذي الحجة

المناطق- تبوك:

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً عدداً من الكلمات الإرشادية والتوعوية عن فضل عشر ذي الحجة يلقيها عدد من الدعاة عقب صلاة العشاء في جوامع ومساجد مدينة تبوك.

وتأتي هذه الكلمات في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتبصير الناس بأمور دينهم.