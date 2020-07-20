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وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب

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وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأردني

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت
http://almnatiq.net/?p=886207
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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