خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.