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أمانة الاحساء : إصدار 8714 رخصة الكترونية لـ “الانشاء وخدمات المشاريع” خلال النصف الأول من 2020

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بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح

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وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب

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وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأردني

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأردني

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن
http://almnatiq.net/?p=886210
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

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