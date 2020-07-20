خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعياً الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.