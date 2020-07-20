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بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح

بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح

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بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح

بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح
http://almnatiq.net/?p=886224
المناطق - القطيف

بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال سفلتة بعض الشوارع بمنطقة شارع جبل السروات بالقديح، ضمن مشروع صيانة شوارع محافظة القطيف مع الأخذ بالاحتياطات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في انحاء المحافظة، مؤكدا أن البلدية بدأت أعمال سفلتة الشوارع بمنطقة شارع جبل السروات بالقديح.

مشيرا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة، لافتا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع المحافظة.

وأشار إلى أن البلدية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة، مؤكداً أن الاحترازات الوقائية قائمة في جميع مواقع تنفيذ المشاريع وتدريب العمالة على الوسائل الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

وكانت البلدية قد نفذت في وقت سابق أعمال سفلتة شوارع الجزء الشرقي لحي الثريا في بلدة العوامية بإجمالي أطوال ٩٦٠ متر وبمساحة ٨٢٠٠ متر مربع، وأعمال الطريق الرابط بين جزيرة دارين وكورنيش المحيسنيات بطول ٩٥٠م، وعرض ٦٠م، حيث بلغت نسبة الانجاز ٩٥% من كافة الأعمال.

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