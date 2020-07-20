كشف أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم عن ان الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات اصدرت وعبر المنظومة الالكترونية للرخص الانشائية وخدمات التخطيط العمراني ، وكذلك منظومة رخص المشاريع 8714 ” رخصة وشهادة طلب اجراء” للمستفيدين إلكترونياً وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م ، بمايتضمن ( اصدار 2538 رخصة لتنسيق مشاريع ” البُنى التحتية ” ، 738 شهادة طلب لفرز ودمج قطع الأراضي ، 3557 رخصة بناء ، 32 رخصة هدم ، 413 رخصة إضافة ، 670 رخصة ترميم مبنى ، 35 رخصة بناء مُلحق ، 83 رخصة تسوير ، 648 شهادة اتمام بناء ) .
وأكد الملحم على ان ذلك يأتي امتداداً لجهود وخطط الأمانة في تنفيذ الخدمات البلدية للمستفيدين عبر بوابتها الالكترونية وأنظمتها التقنية ، انطلاقاً من توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله-، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل ، وتعزيزاً للتطوير الاجرائي في قطاع الخدمات البلدية وتطوير بيئة العمل في هندسة الإجراءات واستخدام التقنية في استهداف رفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة .
أمانة الاحساء : إصدار 8714 رخصة الكترونية لـ “الانشاء وخدمات المشاريع” خلال النصف الأول من 2020
كشف أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم عن ان الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات اصدرت وعبر المنظومة الالكترونية للرخص الانشائية وخدمات التخطيط العمراني ، وكذلك منظومة رخص المشاريع 8714 ” رخصة وشهادة طلب اجراء” للمستفيدين إلكترونياً وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م ، بمايتضمن ( اصدار 2538 رخصة لتنسيق مشاريع ” البُنى التحتية ” ، 738 شهادة طلب لفرز ودمج قطع الأراضي ، 3557 رخصة بناء ، 32 رخصة هدم ، 413 رخصة إضافة ، 670 رخصة ترميم مبنى ، 35 رخصة بناء مُلحق ، 83 رخصة تسوير ، 648 شهادة اتمام بناء ) .
التعليقات (٠) اضف تعليق