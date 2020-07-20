أمانة الاحساء : إصدار 8714 رخصة الكترونية لـ “الانشاء وخدمات المشاريع” خلال النصف الأول من 2020

المناطق - الأحساء

كشف أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم عن ان الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات اصدرت وعبر المنظومة الالكترونية للرخص الانشائية وخدمات التخطيط العمراني ، وكذلك منظومة رخص المشاريع 8714 ” رخصة وشهادة طلب اجراء” للمستفيدين إلكترونياً وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م ، بمايتضمن ( اصدار 2538 رخصة لتنسيق مشاريع ” البُنى التحتية ” ، 738 شهادة طلب لفرز ودمج قطع الأراضي ، 3557 رخصة بناء ، 32 رخصة هدم ، 413 رخصة إضافة ، 670 رخصة ترميم مبنى ، 35 رخصة بناء مُلحق ، 83 رخصة تسوير ، 648 شهادة اتمام بناء ) .

وأكد الملحم على ان ذلك يأتي امتداداً لجهود وخطط الأمانة في تنفيذ الخدمات البلدية للمستفيدين عبر بوابتها الالكترونية وأنظمتها التقنية ، انطلاقاً من توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله-، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل ، وتعزيزاً للتطوير الاجرائي في قطاع الخدمات البلدية وتطوير بيئة العمل في هندسة الإجراءات واستخدام التقنية في استهداف رفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة .

