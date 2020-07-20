احدث الأخبار

افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء : إصدار 8714 رخصة الكترونية لـ “الانشاء وخدمات المشاريع” خلال النصف الأول من 2020
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح
المنطقة الشرقية
 وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب
أبرز المواد
 وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأردني
أبرز المواد
 تفاعل ثقافي بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة و المكتبات العراقية
محليات
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت
أبرز المواد
 مدير عام الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم عدداً من الكلمات التوعوية عن فضل عشر ذي الحجة
منطقة تبوك
 المنصوري يرأس الندوة الافتراضية العربية “نتكاتف لنعود”
أبرز المواد
افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر

افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء : إصدار 8714 رخصة الكترونية لـ “الانشاء وخدمات المشاريع” خلال النصف الأول من 2020

أمانة الاحساء : إصدار 8714 رخصة الكترونية لـ “الانشاء وخدمات المشاريع” خلال النصف الأول من 2020

المنطقة الشرقية
بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح

بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح

المنطقة الشرقية
وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب

أبرز المواد

افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر

افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر
http://almnatiq.net/?p=886233
المناطق - فتحيه عبدالله

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية لمشروع ممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك بمحافظة الخبر، والذي نفذته بلدية محافظة الخبر، ضمن جهودها لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، والتي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم .

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن طول المرحلة الثانية من الممشى يبلغ 250 مترا, وبعرض 8 أمتار, ومساحة مطاط أجمالية تبلغ 750 مترا, ومسار لذوي الإعاقة البصرية, ومشايات انتر لوك, و 60 حوضا مخصصة لزراعة الأشجار على امتداد الممشى, إضافة الى كراسي للجلوس وإنارة تجميلية, ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 100 سيارة، ويأتي ذلك امتدادا للمرحلة الأولى التي يبلغ طول الممشى فيها 430 مترا وبعرض 12 مترا.

وأكد المهندس سلطان الزايدي الحرص على إنشاء المماشي في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان لما تتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات المشي والجري، التي تلائم أفراد الأسرة وتساهم في رفع مستوى لياقتهم البدنية بما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح لأفراد المجتمع ممارسة الرياضة بشتى صورها، مشيرا إلى أن الخبر تضم حاليا 15 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، بالإضافة إلى المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمنتزهات.

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء : إصدار 8714 رخصة الكترونية لـ “الانشاء وخدمات المشاريع” خلال النصف الأول من 2020

أمانة الاحساء : إصدار 8714 رخصة الكترونية لـ “الانشاء وخدمات المشاريع” خلال النصف الأول من 2020
بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح

بلدية القطيف تبدأ صيانة بعض الشوارع في القديح
30 مصلى لصلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الجبيل الصناعية

30 مصلى لصلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الجبيل الصناعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*