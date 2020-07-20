افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر

المناطق - فتحيه عبدالله

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية لمشروع ممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك بمحافظة الخبر، والذي نفذته بلدية محافظة الخبر، ضمن جهودها لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، والتي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم .

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن طول المرحلة الثانية من الممشى يبلغ 250 مترا, وبعرض 8 أمتار, ومساحة مطاط أجمالية تبلغ 750 مترا, ومسار لذوي الإعاقة البصرية, ومشايات انتر لوك, و 60 حوضا مخصصة لزراعة الأشجار على امتداد الممشى, إضافة الى كراسي للجلوس وإنارة تجميلية, ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 100 سيارة، ويأتي ذلك امتدادا للمرحلة الأولى التي يبلغ طول الممشى فيها 430 مترا وبعرض 12 مترا.

وأكد المهندس سلطان الزايدي الحرص على إنشاء المماشي في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان لما تتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات المشي والجري، التي تلائم أفراد الأسرة وتساهم في رفع مستوى لياقتهم البدنية بما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح لأفراد المجتمع ممارسة الرياضة بشتى صورها، مشيرا إلى أن الخبر تضم حاليا 15 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، بالإضافة إلى المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمنتزهات.

