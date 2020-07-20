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تمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير

تمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير

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تمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير

تمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=886240
المناطق - عسير

أصدر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتمديد تكليف ” خالد بن عايض عسيري ” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير .

بدوره رفع سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري ، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير – حفظه الله – ، على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة وتحفيز الممارسين الصحيين والإطمئنان الدائم عليهم من قبل سموه وتلمس احتياجاتهم .
وعبر العسيري عن اعتزازه بهذه الثقة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، مقدماً شكره وتقديره لمعاليه على دعمه ومتابعته .

وكان العسيري قد أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في منطقة عسير منذ تكليفه من أهمها تصدر صحة عسير العديد من مؤشرات الأداء على مستوى المملكة وكان آخرها حصول صحة عسير على المركز الأول على مستوى المملكة في تقرير عيادات تطمن ، وإنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الهندسية والتطويرية المختلفة ، والنجاح في تقليص قوائم الانتظار ، وتشغيل مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة ودعم العديد المستشفيات في المحافظات بالتجهيزات والقوى العاملة اللازمة ؛ مما مكنها من إجراء الكثير من العمليات الجراحية المهمة ، وتفعيل عشرات العيادات الاستشارية في المراكز الصحية ، وتطوير بيئات العمل بشكل جذاب وحديث ، والتوسع في تقديم مجموعة من التخصصات الطبية والتي أسهمت في تقليص تحويل المرضى إلى خارج المنطقة ، وتحسين مؤشرات الأداء بشكل عام ، ورفع مستوى جودة الأداء ، وحصول العديد من المنشآت الصحية على شهادات الاعتماد ، وغيرها من الإنجازات .

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