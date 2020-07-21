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وزير الدولة للشؤون الخارجية يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني

وزير الدولة للشؤون الخارجية يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني
http://almnatiq.net/?p=886243
المناطق - واس

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي.
وجرى خلال المحادثة، التي تأتي ضمن زيارة افتراضية أجراها كليفرلي إلى المملكة، مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في إطار أولويات الشراكة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030.
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها قمة مجموعة العشرين وقمة مؤتمر المناخ 26.

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