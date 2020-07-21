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الدوري الإنجليزي: برايتون يضمن البقاء بعد تعادله مع نيوكاسل سلبًا

الدوري الإنجليزي: برايتون يضمن البقاء بعد تعادله مع نيوكاسل سلبًا
http://almnatiq.net/?p=886252
المناطق - الرياض

ضمن فريق برايتون بقاءه في الدوري الممتاز بعد تعادله مع ضيفه نيوكاسل سلبًا ضمن المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وعزز برايتون موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام بورنموث وأستون فيلا صاحبي المركزين الثامن عشر والتاسع عشر المؤديين إلى الدرجة الثانية، والتي هبط إليها نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
وحقق برايتون الفوز مرتين فقط في مبارياته الـ17 الأخيرة لكنه أوقف سلسلة من ثلاث هزائم متتالية على أرضه.
وتستكمل المرحلة غدًا بلقاء واتفورد مع مانشستر سيتي، وأستون فيلا مع أرسنال، على أن تختتم بعد غد بلقاءي مانشستر يونايتد مع وست هام، وليفربول مع تشلسي.

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