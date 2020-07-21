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يوفنتوس يقترب من لقبه التاسع على التوالي بهدفي كريستيانو رونالدو

يوفنتوس يقترب من لقبه التاسع على التوالي بهدفي كريستيانو رونالدو
http://almnatiq.net/?p=886253
المناطق - الرياض

اقترب فريق يوفنتوس خطوة كبيرة من التتويج بلقب “سيري أ”، للمرة التاسعة على التوالي بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 2 – 1 اليوم، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سجل هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي الفوز ليوفنتوس في شوط المباراة الثاني.
وبهذه النتيجة رفع الفريق رصيدة لـ 80 نقطة في الصدارة، بفارق ثمان نقاط عن إنترميلان الوصيف، وتسع نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، فيما يحل لاتسيو في المركز الرابع برصيد 69 نقطة، قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

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