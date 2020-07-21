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التعليم: غداً يبدأ التقديم ل حركة النقل الخارجي للاداريين والاداريات

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التعليم: غداً يبدأ التقديم ل حركة النقل الخارجي للاداريين والاداريات

التعليم: غداً يبدأ التقديم ل حركة النقل الخارجي للاداريين والاداريات
http://almnatiq.net/?p=886281
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم لحركة النقل الخارجي للاداريين والاداريات يوم غدا الاربعاء ١/١٢/١٤٤١ عبر نظام فارس ويستمر حتى ٣٠ محرم ١٤٤٢

وتضمن تعميم نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي الموجه لجميع الإدارات والاقسام والمكاتب المرتبطة فترات النقل للموظفين الإداريين، حيث ستكون الفترة الأولى بالرفع للنقل تبدأ من تاريخ 6/1 وتنتهي بتاریخ 7/30 من كل عام هجري

وأشار التعميم، إلى أن الفترة الثانية للرفع بالنقل تبدأ من تاريخ 12/1 وتنتهي بتاريخ 1/30 من كل عام هجري، مع التنويه بأن جميع رفع طلبات النقل ستكون عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس

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