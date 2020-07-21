الأرصاد: أمطار رعدية بنجران وجازان وعسير والباحة

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http://almnatiq.net/?p=886282
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والطائف. فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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