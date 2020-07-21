الجوازات: تمديد تأشيرة الخروج والعودة «آليًا» للوافدين

جاء ذلك ردًا من المديرية على تساؤل جاء فيه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتمديد تأشيرات الخروج والعودة هل تم بالفعل، أم لم يتم تفعيله حتى الآن ؟».

ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات قائلًا «أهلًا بك، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة سيتم آليًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لجميع الوافدين بالخارج المشمولين بالأمر الكريم والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.. سعدنا بتواصلك».