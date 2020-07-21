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يوم “تاريخي” لأوروبا.. الاتفاق على ميزانية وخطة إنعاش بقيمة 1.82 تريليون يورو

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http://almnatiq.net/?p=886299
المناطق_الرياض

توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 صباح الثلاثاء، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت خمسة أيام في بروكسل، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

وكتب ميشال في تغريدة على تويتر “اتفاق!”، معلناً بذلك انتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول “المقتصدة” من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو والتي سيتمّ تمويلها للمرة الأولى في تاريخ التكتّل بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو

ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء بإقرار قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 في ختام قمّة ماراثونية استمرّت خمسة أيام في بروكسل، خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، واصفاً ما جرى بأنّه “يوم تاريخي لأوروبا”

وبهذه الكلمات الثلاث عبّر الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر عن فرحته بانتهاء المعركة الشرسة التي دارت في بروكسل بين بلاده وألمانيا من جهة والدول “المقتصدة” من جهة أخرى

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