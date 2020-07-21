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“البيئة” تحدد 8 مخالفات تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها

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“البيئة” تحدد 8 مخالفات تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها

“البيئة” تحدد 8 مخالفات تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها
http://almnatiq.net/?p=886321
المناطق_الرياض

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 مخالفات تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها

وحذرت الوزارة من القيام بأيِّ عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، أو ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة وإشعال النار داخلها في غير الأماكن المُعدّة لذلك، وإتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة أو قطع سياجات تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، والرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، وإطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية

وباشر موظفو البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف مصادرة كمية من الحطب المحلي تقدر بطنين بسوق الحطب بأم السباع، كما تم تطبيق مخالفات المراعي والغابات على المخالفين، بمشاركة أمانة محافظة الطائف، فيما توفّر الوزارة حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية

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