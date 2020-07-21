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عقار يقتل خلايا السرطان وينهي عصر «الكيماوي»

عقار يقتل خلايا السرطان وينهي عصر «الكيماوي»
http://almnatiq.net/?p=886322
المناطق_الرياض

كشف علماء أمريكيون تطويرهم عقاراً نانوياً يقتل خلايا سرطان الثدي، دون آثار جانبية. وأكد قائد الفريق بجامعة أركنساس أستاذ الكيمياء الحيوية حسان بيزوي، أن المادة فعالة ضد السرطان الثلاثي السلبي الأكثر عدوانية، مضيفا أن البحث المنشور بمجلة Advanced Therapeutics (الإثنين) يؤكد أن العقار بديل ناجع للجراحة، إذ تعتمد طريقة العلاج على تعريض المواد الحساسة للضوء، ما يولد أنواع الأكسجين التفاعلية التي تقتل الخلايا السرطانية دون خلق سمية للخلايا الطبيعية، ما يغني عن العلاج الكيماوي

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