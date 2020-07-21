احدث الأخبار

رئيس الوزراء اليمني: قطر تنشر الفوضى في اليمن .. واتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة
أبرز المواد
 “الزكاة”: لن يُباع عقارٌ دون تسجيله.. ودليل إرشاديّ للتعريف بالضريبة
أبرز المواد
 البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج
أبرز المواد
 ثروة مؤسس أمازون ترتفع إلى 189 مليار دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9%
أبرز المواد
 “هدف” يجدد دعوته للموظفين والباحثين عن عمل للتسجيل في دورة “الثقافة العمالية” عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق
أبرز المواد
 الأحوازيون في ألمانيا يدخلون اضراباً عن الطعام لمساندة إخوانهم المعتقلين
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يكرم 140 متقاعدا في احتفال افتراضي تحت شعار «الوفاء.. لأهل العطاء»
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنهي استزراع مليون زهرة صيفية بالمنطقة وقص وتشكيل ما يزيد عن 2800 شجرة بزروميا
أبرز المواد
 المكسيك: 5172 إصابة جديدة بـكورونا.. و301 وفاة
أبرز المواد
 اليوم.. متحدث “الصحة” يناقش الوضع العالمي المتعلق بجائحة “كورونا”
أبرز المواد
 عقار يقتل خلايا السرطان وينهي عصر «الكيماوي»
أبرز المواد
رئيس الوزراء اليمني: قطر تنشر الفوضى في اليمن .. واتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة

رئيس الوزراء اليمني: قطر تنشر الفوضى في اليمن .. واتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة

أبرز المواد
“الزكاة”: لن يُباع عقارٌ دون تسجيله.. ودليل إرشاديّ للتعريف بالضريبة

“الزكاة”: لن يُباع عقارٌ دون تسجيله.. ودليل إرشاديّ للتعريف بالضريبة

أبرز المواد
البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج

البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج

أبرز المواد
ثروة مؤسس أمازون ترتفع إلى 189 مليار دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9%

ثروة مؤسس أمازون ترتفع إلى 189 مليار دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9%

أبرز المواد

أمانة تبوك تنهي استزراع مليون زهرة صيفية بالمنطقة وقص وتشكيل ما يزيد عن 2800 شجرة بزروميا

أمانة تبوك تنهي استزراع مليون زهرة صيفية بالمنطقة وقص وتشكيل ما يزيد عن 2800 شجرة بزروميا
http://almnatiq.net/?p=886337
المناطق- تبوك
أنهت أمانة منطقة تبوك خلال الأشهر الثلاثة الماضية استزراع ما يزيد عن مليون زهرة حولية صيفية في ميادين وشوارع المنطقة بهدف تعزيز المظهر الحضاري العام والشكل الجمالي الذي تتمتع به منطقة تبوك بكافة مدنها والمحافظات التابعة لها ،لإضفاء لمسة حضارية وجمالية على المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار .
كما قامت الأمانة بقص وتشكيل 2800 شجرة بزروميا للمحافظة على السلامة المرورية لسالكي الطرقات وتكريب عدد 1500 نخلة بلدي وعدد 50 نخلة واشنطونيا وتعشيب عدد من المسطحات والمتنزهات العامة لأكثر من مليون وأربع مئة متر مربع بالإضافة إلى صيانة شبكات الري وصيانة الأعطال لـ 104 من الشبكات المنتشرة على مساحات الرقعة الخضراء بالمدن .
وقالت أمانة تبوك إن ذلك يأتي إيماناً منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وتحسين المشهد الحضري وفق تطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤكدةً استمرار أعمالها في زراعة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والمداخل والحدائق وفقاً لأفضل المعايير التي تتطلب بذل المزيد من الجهود الكبيرة في شتى المجالات لخدمة المواطن والمقيم وتوفير سبل الراحة لهم ومنها ؛ زيادة الرقعة الخضراء عن طريق التشجير وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة التي تمت صيانة 24 متنزها منها ويجري العمل على صيانة ومتابعة المتبقي منها وذلك لما تحققه المتنزهات بما فيها من أشجار ونباتات من أهمية بالغة في المحافظة على البيئة وتعديل المناخ المحلي وتلطيفه وعلى خصوبة التربة وتحسينها وأيضا على منع التلوث وحدوث وكسر حدة الرياح والتقليل من الضجيج والأصوات المزعجة بالإضافة إلى الناحية الجمالية والتنسيقية والاقتصادية .
ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى المحافظة على الحدائق والألعاب والمرافق العامة التي وجدت من أجلهم وعدم العبث بها ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة.

روابط ذات صلة

رئيس الوزراء اليمني: قطر تنشر الفوضى في اليمن .. واتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة

رئيس الوزراء اليمني: قطر تنشر الفوضى في اليمن .. واتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة
“الزكاة”: لن يُباع عقارٌ دون تسجيله.. ودليل إرشاديّ للتعريف بالضريبة

“الزكاة”: لن يُباع عقارٌ دون تسجيله.. ودليل إرشاديّ للتعريف بالضريبة
البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج

البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*