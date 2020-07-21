أمانة تبوك تنهي استزراع مليون زهرة صيفية بالمنطقة وقص وتشكيل ما يزيد عن 2800 شجرة بزروميا

المناطق- تبوك

أنهت أمانة منطقة تبوك خلال الأشهر الثلاثة الماضية استزراع ما يزيد عن مليون زهرة حولية صيفية في ميادين وشوارع المنطقة بهدف تعزيز المظهر الحضاري العام والشكل الجمالي الذي تتمتع به منطقة تبوك بكافة مدنها والمحافظات التابعة لها ،لإضفاء لمسة حضارية وجمالية على المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار .

كما قامت الأمانة بقص وتشكيل 2800 شجرة بزروميا للمحافظة على السلامة المرورية لسالكي الطرقات وتكريب عدد 1500 نخلة بلدي وعدد 50 نخلة واشنطونيا وتعشيب عدد من المسطحات والمتنزهات العامة لأكثر من مليون وأربع مئة متر مربع بالإضافة إلى صيانة شبكات الري وصيانة الأعطال لـ 104 من الشبكات المنتشرة على مساحات الرقعة الخضراء بالمدن .

وقالت أمانة تبوك إن ذلك يأتي إيماناً منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وتحسين المشهد الحضري وفق تطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤكدةً استمرار أعمالها في زراعة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والمداخل والحدائق وفقاً لأفضل المعايير التي تتطلب بذل المزيد من الجهود الكبيرة في شتى المجالات لخدمة المواطن والمقيم وتوفير سبل الراحة لهم ومنها ؛ زيادة الرقعة الخضراء عن طريق التشجير وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة التي تمت صيانة 24 متنزها منها ويجري العمل على صيانة ومتابعة المتبقي منها وذلك لما تحققه المتنزهات بما فيها من أشجار ونباتات من أهمية بالغة في المحافظة على البيئة وتعديل المناخ المحلي وتلطيفه وعلى خصوبة التربة وتحسينها وأيضا على منع التلوث وحدوث وكسر حدة الرياح والتقليل من الضجيج والأصوات المزعجة بالإضافة إلى الناحية الجمالية والتنسيقية والاقتصادية .

ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى المحافظة على الحدائق والألعاب والمرافق العامة التي وجدت من أجلهم وعدم العبث بها ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة.