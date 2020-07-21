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تعليم عنيزة يكرم 140 متقاعدا في احتفال افتراضي تحت شعار «الوفاء.. لأهل العطاء»

تعليم عنيزة يكرم 140 متقاعدا في احتفال افتراضي تحت شعار «الوفاء.. لأهل العطاء»
http://almnatiq.net/?p=886338
المناطق_عنيزة

كرمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، صباح أمس الإثنين، 140 متقاعدا ومتقاعدة من المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات، وذلك خلال الاحتفال الافتراضي الذي نظمته الإدارة تحت شعار “الوفاء.. لأهل العطاء”، برعاية محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، وبإشراف مدير تعليم عنيزة خالد الحربي، حيث حرصت الإدارة على إقامة هذا الاحتفال الإلكتروني، رغم الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا، تأكيدا وعرفاناً بما قدمه المتقاعدون والمتقاعدات من جهود لا تنسى خلال سنوات عملهم الطويلة ضمن منظومة التعليم بالمملكة.

 

وقد اشتمل الحفل الافتراضي بالمتقاعدين على عدد من الفقرات، جاءت على شكل برنامج تلفزيوني أداره المذيع عبد الله الشبيلي، وشارك فيه محافظ عنيزة ومدير التعليم وعدد من المكرمين، حيث استعرض أوبريت إنشادي، وعرض تكريم المتقاعدين والمتقاعدات لمختلف الفئات، إضافة إلى تقديم ملف عرض خاص لكل فرد ليصله بشكل إلكتروني، كما سمح الحفل بالحضور للجميع “عن بعد”، وسوف تقوم الإدارة بتوصيل الدروع التكريمية للمتقاعدين والمتقاعدات في منازلهم.

 

وقال محافظ عنيزة في كلمته خلال الحفل: إن شعار “الوفاء.. لأهل العطاء” هو تكريم لكل من خدم الوطن وبدأ مع أبنائنا منذ الصغر في كافة المجالات التعليمية، فلهم جزيل الشكر والتقدير على ما قدموه في ميدان العلم والمعرفة، مؤكدا على استمرارية العطاء لهم وأهمية الاستفادة من خبراتهم التي ستمثل إضافة لتنمية المجتمع في هذا الوطن.

من جانبه، عبر مدير تعليم عنيزة عن سعادته بعقد هذا اللقاء، حتى وإن كان “عن بعد”، لأنه يحمل شعار وعنوان إنصاف المخلصين، موضحًا أن الاحتفال بأهل الفضل وتكريم أهل العلم والعرفان من المجتهدين والمتقاعدين هو من الواجبات لرد الجميل لهم على مبدأ ومنهج التزمت به إدارة التعليم وهو صون العلم وأهله وإجلال المعلم وفضله، مقدما لهم جزيل الشكر وداعيا الله لهم بالتوفيق والسداد.

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