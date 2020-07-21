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مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

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مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق
http://almnatiq.net/?p=886339
المناطق-يوسف المطيري

المناطق-يوسف المطيريأعلنت وسائل إعلام سورية، مقتل العميد “علي حاج حسين” قائد قوات الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، في المنطقة الشرقية السورية خلال هجمة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في دمشق.
وحسب المصادر السورية فإن الغارة أوقعت 7 قتلى في صفوف قوات الحرس الثوري، كما قتل جنود سوريين في غارات إسرائيلية على عدة مواقع للجيش السوري، ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب دمشق.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن غارات للاحتلال الإسرائيلية، استهدف مساء الإثنين، مواقع لقوات النظام السوري وميليشيات إيران في العاصمة السورية دمشق.
وأوضح المرصد: أن عدة صواريخ إسرائيلية ضربت المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة السورية دمشق، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري من إسقاط تلك الصواريخ، رغم انطلاقها من 3 اتجاهات.
وقال المرصد: إن مروحيات إسرائيلية شاركت في القصف، موضحاً أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع للميلشيا الإيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق، ومنظومات للدفاع الجوي التابعة للنظام السوري.

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