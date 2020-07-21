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مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

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الأحوازيون في ألمانيا يدخلون اضراباً عن الطعام لمساندة إخوانهم المعتقلين

الأحوازيون في ألمانيا يدخلون اضراباً عن الطعام لمساندة إخوانهم المعتقلين

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الأحوازيون في ألمانيا يدخلون اضراباً عن الطعام لمساندة إخوانهم المعتقلين

الأحوازيون في ألمانيا يدخلون اضراباً عن الطعام لمساندة إخوانهم المعتقلين
http://almnatiq.net/?p=886346
المناطق-يوسف المطيري

أعلن الأحوازيين في المانيا دخولهم الإضراب عن الطعام بدءًا من يوم أمس الاثنين، اعتراضًا على استمرار اعتقال عدد من القادة الأحوازيين في الدنمارك وهولندا، وهم حبيب جبر، وشقيقه ناصر ويعقوب حر والاعلامي عيسى الفاخر.
وأوضحوا أنّ الاستعدادات متواصلة مع الأحوازيين للعمل بشكل جماعي من أجل مجابهة السعي الإيراني لتصفية القضية الأحوازية عبر صفقات سياسية مشبوهة.
وشددوا الأحوازيين على أن معركة الأمعاء الخاوية رسالة إلى النظام الإيراني وشركاءه أن السبل لن تنقطع بالشعب الأحوازي في النضال، وكما يواجه أبطال هذا الشعب النظام في الداخل، فإن الاحوازيين في المهجر لن يقفوا مكتوفة الأيدي أمام مؤامراته.
وأشاروا إلى أن الإضراب ليس آخر وسيلة في جعبة المناضل الأحوازي، وإنما هي خطوة في مسيرة طويلة ليعرف العالم أن القضية الأحوازية لم ولن تموت. وسيواصل كل الطرق الشرعية للإفراج عن المعتقلين الاحوازيين.

 

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