احدث الأخبار

البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج
أبرز المواد
 ثروة مؤسس أمازون ترتفع إلى 189 مليار دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9%
أبرز المواد
 “هدف” يجدد دعوته للموظفين والباحثين عن عمل للتسجيل في دورة “الثقافة العمالية” عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق
أبرز المواد
 الأحوازيون في ألمانيا يدخلون اضراباً عن الطعام لمساندة إخوانهم المعتقلين
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يكرم 140 متقاعدا في احتفال افتراضي تحت شعار «الوفاء.. لأهل العطاء»
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنهي استزراع مليون زهرة صيفية بالمنطقة وقص وتشكيل ما يزيد عن 2800 شجرة بزروميا
أبرز المواد
 المكسيك: 5172 إصابة جديدة بـكورونا.. و301 وفاة
أبرز المواد
 اليوم.. متحدث “الصحة” يناقش الوضع العالمي المتعلق بجائحة “كورونا”
أبرز المواد
 عقار يقتل خلايا السرطان وينهي عصر «الكيماوي»
أبرز المواد
 “البيئة” تحدد 8 مخالفات تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها
أبرز المواد
 وظائف شاغرة لدى شركة تحكم لحملة البكالوريوس
أبرز المواد
البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج

البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج

أبرز المواد
ثروة مؤسس أمازون ترتفع إلى 189 مليار دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9%

ثروة مؤسس أمازون ترتفع إلى 189 مليار دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9%

أبرز المواد
“هدف” يجدد دعوته للموظفين والباحثين عن عمل للتسجيل في دورة “الثقافة العمالية” عبر منصة “دروب”

“هدف” يجدد دعوته للموظفين والباحثين عن عمل للتسجيل في دورة “الثقافة العمالية” عبر منصة “دروب”

أبرز المواد
مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

أبرز المواد

البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج

البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة لمهام قتالية في الخارج
http://almnatiq.net/?p=886347
المناطق_وكالات

وافق البرلمان المصري على نشر قوات مسلحة مصرية في مهام قتالية بالخارج، وعلى نشر قوات للدفاع عن الأمن القومي، وتحديدا في الإطار الاستراتيجي الغربي؛ في إشارة إلى الحدود مع ليبيا.

وذكر بيان للبرلمان أن المجلس وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية؛ للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال ”الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات“.

وأضاف البيان أن ”القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات“. 

ويستلزم إرسال قوات مصرية خارج الحدود موافقة البرلمان، وفقاً للمادة 152 من الدستور التي تنص على ”رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني“.

يذكر أن الرئيس المصري صرح مؤخراً بقدرة الجيش المصري على حماية الأمن القومي، سواء بعمليات داخل أو خارج مصر، عقب تطور الأوضاع في ليبيا، وتصريحه بأن سرت والجفرة ”خط أحمر“، في إشارة منه لتحذير تركيا من مواصلة تدخلاتها وازدياد نفوذها في ليبيا.

روابط ذات صلة

ثروة مؤسس أمازون ترتفع إلى 189 مليار دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9%

ثروة مؤسس أمازون ترتفع إلى 189 مليار دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9%
“هدف” يجدد دعوته للموظفين والباحثين عن عمل للتسجيل في دورة “الثقافة العمالية” عبر منصة “دروب”

“هدف” يجدد دعوته للموظفين والباحثين عن عمل للتسجيل في دورة “الثقافة العمالية” عبر منصة “دروب”
مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على دمشق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*