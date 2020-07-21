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رئيس الوزراء اليمني: قطر تنشر الفوضى في اليمن .. واتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة

رئيس الوزراء اليمني: قطر تنشر الفوضى في اليمن .. واتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة
http://almnatiq.net/?p=886363
المناطق_الرياض

أكد رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، أن السياسة القطرية تعمل على نشر الفوضى في بلاده، موضحا أنه “منذ وقت مبكر دعمت الدوحة المليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن”.
وأضاف “عبد الملك” في حوار نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت هذه السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للمليشيات الحوثية علنيا، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض من المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية.
وبدأ عبد الملك، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث آفاق التعاون بين البلدين.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أن الدولة اليمنية لن تقبل بوجود مجاميع مسلحة خارج مؤسساتها، ولن تقبل بنشاط مجاميع ترتبط بأجندات غير وطنية.
وقال إن اتفاق الرياض ليس لتقاسم سلطة، لأن السلطة حصرية للدولة، لكن مضمونه هو استيعاب كل القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل بنية الدولة وتحت مظلتها.
وتابع: “الحقيقة أن الكثير قد تحقق بالفعل، في طريق تجاوز الصعوبات التي اعترضت تطبيق اتفاق الرياض”.
وعن رغبة تركيا في إقامة قواعد عسكرية في اليمن، شدد رئيس الوزراء اليمنى على أن الحديث عن التدخل التركي أو الحديث عن قواعد عسكرية في اليمن أمر غير وارد على الإطلاق، وليس محل نقاش أو بحث ولا يمكن القبول به، والحقيقة أن هذه الدعوات لم تصدر إلا من أصوات مرتهنة بلا وزن، في مواقع التواصل، وتأتى ضمن محاولات بائسة تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية.

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