أرامكو السعودية: مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك يحصد الجوائز المحلية والعالمية في تقنيات التنقيب والإنتاج

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تسببت جائحة فايروس كورونا المستجد في توقف عديد من الأنشطة في جميع أنحاء العالم. لكن ذلك لم يوقف أعمال وأبحاث مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك، ذراع أرامكو السعودية البحثية في مجال التنقيب والإنتاج، حيث اتخذ المركز عدة إجراءات للتعامل مع الوضع الجديد، بهدف مواصلة جهود البحث والتطوير التقني، مواصلًا بذلك مسيرة التميُّز لريادة قطاع النفط والغاز في مجال البحوث والتطوير في قطاع التنقيب والإنتاج. وقد ظهر ذلك جليًا في تكريم عديد من المنظمات غير الربحية ذائعة الصيت سواءً الدولية وغير الدولية لباحثي المركز.

وتكريم هذه المنظمات للجهود البحثية هو شهادة منها بقيمة وإسهامات المركز. وتأتي كل هذه الجهود في إطار السعي لتحقيق أهداف أرامكو السعودية.

مجالات عمل المركز

ويُغطي مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك مختلف مجالات الجيولوجيا والجيوفيزياء والهندسة (الحفر والمكامن والإنتاج)، والخدمات الفنية المتقدمة. ويهدف البحث في هذه المجالات إلى تطوير تقنيات حديثة بغية تحقيق أهداف أرامكو السعودية الرئيسة في قطاع التنقيب والإنتاج المتمثلة في زيادة اكتشاف المواد الهيدروكربونية واستخلاصها وضمان موثوقية الإنتاج بطريقة مجدية التكلفة. ولتحقيق أهداف البحث، تم تقسيم كل مجال من هذه المجالات إلى عدة محاور، يعالج كل منها عددًا من التحديات المحددة.

وقد أحدث ما ينتجه المركز من ابتكارات ثورية بشكل متواصل سنويًا، نقلة نوعية على أسلوب عمل قطاع التنقيب والإنتاج. وقد كان لهذه التقنيات أثر ملموس في جميع أنحاء العالم، مما جذب الانتباه للمركز. وقد ترُجم هذا التقدير في شكل جوائز تلقاها علماء ومهندسو المركز. وهذه الجوائز هي ما جعلت مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك يحتل الصدارة في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التنقيب والانتاج.

جوائز محلية ودولية

وقد حصد علماء ومهندسو المركز عديدًا من الجوائز المحلية والدولية من مختلف الجهات الصناعية والتعليمية والمهنية حول العالم. وكانت إحدى أرقى الجوائز التي نالها المركز، جائزة الزمالة من مؤسسة مسك التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. ومن الأمثلة الأخرى “جائزة كونراد شلومبرجير” المرموقة التي تُقدمها سنويًا الرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين لمن يُقدم إسهامًا بارزًا من أعضائها خلال فترة من الزمن لتحقيق التقدم العلمي والتقني في علوم الأرض، خاصةً الجيوفيزياء. كما حصل المركز أيضًا على جائزة رائد الطاقة وجائزة مهني الطاقة الشاب لهذا العام، التي يُقدمها معهد الطاقة. كما كُرمت جهود الإدارة في مجال الأبحاث والتطوير خلال حفل جوائز مجلة وورلد أويل للعام 2019م في خمس فئات شملت التالي: جائزة أفضل تقنية لتحسين استخلاص النفط، وجائزة أفضل تقنية في مجال التنقيب، وجائزة أفضل تقنية لسلامة الآبار، وجائزة “فكرة الآفاق الجديدة”، وجائزة إنجازات المسيرة المهنية المتميزة.

وحصل باحثو المركز أيضًا على جائزة “أفضل عرض تقديمي وملصق” في الفعاليات التي نظمتها عديدٌ من الجمعيات الهندسية والعلمية في مختلف مجالات التنقيب والإنتاج. وتأتي جمعية مهندسي البترول في الصدارة حيث منحت مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك أكثر من 20 جائزة. وكان من بين أبرز الجوائز القيمة التي تلقاها المركز من جمعية مهندسي البترول عضويتين متميُّزتين لتكريم إسهامات علماء المركز.

وعلى المستوى الإقليمى، حصل مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك على عدة جوائز من كل من معرض الشرق الأوسط للنفط والغاز “ميوس” ومعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول “أديبك”. وعلى الساحة المحلية أيضًا، حصل المركز على خمس جوائز منها جائزة أرامكو السعودية للتميُّز لعام 2019م، عن تقنية مصفوفات المصدر المشتتة ثلاثية الأبعاد.

ويُعد تنوع مجالات هذه الجوائز دليلًا واضحًا على أهمية إسهامات المركز في أعمال أرامكو السعودية وقطاع النفط والغاز ككل. ويهدف مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك إلى تطوير تقنيات قوية التأثير من شأنها خلق قيمة في أعمال التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية. وتعكس هذه الجوائز المحلية والعالمية تميُّز الباحثين في المركز والتزامهم، كما تشهد على ريادة الشركة في البحث والتطوير في مجال التنقيب والإنتاج.

ويعد حصول مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك على مثل هذه الجوائز المشرفة دليلًا واضحًا على مكانته في المشهد العالمي للبحث والتطوير في مجال التنقيب والإنتاج، وهو نتاج الاهتمام الكبير التي توليه الشركة للبحث والتطوير لإنتاج حلول إبداعية يمكن الاستفادة منها في أعمال التنقيب والإنتاج المستقبلية. ويركّز الباحثون في المركز على تطوير تقنيات مبتكرة واختبارها ميدانيًا في أكبر حقول النفط والغاز وأكثرها إنتاجية في العالم.

ميزة تنافسية في قطاع النفط والغاز

ومن منظور أشمل، يمكن استبيان جهود مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك من منظور الأركان الرئيسة الثلاثة للتنقيب والإنتاج، وهي التنقيب، والإنتاج، والموثوقية وكفاءة التكلفة. فهو منظور أساس لضمان استمرارية المركز في التركيز على أعماله وحفاظه على ميزة تنافسية في قطاع النفط والغاز. ولعب مركز الأبحاث المتقدمة في إكسبك دورًا رئيسًا في نجاح أعمال التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، وذلك من خلال نجاح العاملين فيه في معالجة التحديات الميدانية. ويعود هذا النجاح إلى تعاونهم الوثيق واشتراكهم مع العديد من الجهات المعنية ضمن قطاع التنقيب والإنتاج.