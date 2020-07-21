من الوجهات السياحية في المملكة .. شاطئ المسرح المفتوح

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http://almnatiq.net/?p=886377
المناطق - الرياض

تشكل الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية نقطة جذب للآلاف من الزوار والمتنزهين لموسم صيف السعودية “تنفس”، إذ باتت الواجهة البحرية مقصداً لهم للاستمتاع بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر، ومسطحاتها الخضراء الفسيحة، وبنيتها التحتية الفريدة، وواجهتها البحرية الغنية بالأنشطة والمرافق الترفيهية.
وعلى امتداد 11 كم من الواجهة البحرية تتوزع المجسمات الجمالية المستوحاة من البيئة البحرية، ومرافق ومتنزهات وملاعب شاطئية وممرات ذات أرصفة جميلة مريحة لهواة المشي والرياضة، لتحقق مفهوم الاستمتاع بالترفيه وتوفر سبل المتعة وترضي جميع الأذواق .
ومن أبرز معالم الواجهة البحرية المسرح المفتوح ذو الأعمدة – الذي استُوحيت فكرتة من الحضارة الرومانية – ، والمدرجات الدائرية، حيث استُفيد من الحجر البحري الخام المستخرج من البحر الأحمر، وروعي في تصميمه طابع العمارة الإسلامية.
ويتميز شاطئ الشباب – أحد أبرز مرافق الواجهة البحرية- بأنه ملتقى ومكان رائع لفئات الشباب، ومناسب لهم لممارسة مختلف الأنشطة الشبابية، إذ إن للسباحة مذاق خاص على هذا الشاطئ المفتوح الذي يُعرف بنظافة رماله ونعومتها، فيما يستطيع محبو الرياضات الأخرى أثناء وجودهم بالواجهة البحرية ممارسة مختلف الهوايات مثل كرة الطائرة والتنس والسلة التي خصص لها ملاعب خاصة على امتداد الشاطئ.
وللأطفال فعالياتهم وأنشطتهم المتميزة في الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، إذ خُصصت مسطحات خضراء وألعاب ترفيهية ببتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة ليستمتعوا بها .

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