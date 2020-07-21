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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في مأرب اليمنية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في مأرب اليمنية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في مأرب اليمنية
http://almnatiq.net/?p=886381
المناطق - الرياض

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 6,975 كرتونا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات مأرب، والعبدية، وجبل مراد، و مدغل بمحافظة مأرب ، استفاد منها 6,975 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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