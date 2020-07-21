قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 6,975 كرتونا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات مأرب، والعبدية، وجبل مراد، و مدغل بمحافظة مأرب ، استفاد منها 6,975 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في مأرب اليمنية
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 6,975 كرتونا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات مأرب، والعبدية، وجبل مراد، و مدغل بمحافظة مأرب ، استفاد منها 6,975 أسرة.
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