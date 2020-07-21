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هيئة عقارات الدولة: يجب على الجهات الحكومية أخذ موافقتنا قبل استئجار العقار

هيئة عقارات الدولة: يجب على الجهات الحكومية أخذ موافقتنا قبل استئجار العقار

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هيئة عقارات الدولة: يجب على الجهات الحكومية أخذ موافقتنا قبل استئجار العقار

هيئة عقارات الدولة: يجب على الجهات الحكومية أخذ موافقتنا قبل استئجار العقار
http://almnatiq.net/?p=886384
المناطق - الرياض

شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن مبلغ (مائتي ألف ريال)، كما أكدت ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية و أن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة
والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار
والحفاظ على المال العام.
وبين معاليه أنه إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة، وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

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