المواصفات السعودية تُصدر (7.560) شهادة (IECEE) لمنتجات عالية الخطورة خلال 2019

المواصفات السعودية تُصدر (7.560) شهادة (IECEE) لمنتجات عالية الخطورة خلال 2019

أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة

منطقة الجوف
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

منطقة تبوك
أيها المتسترون.. فرصتكم الأخيرة

أيها المتسترون.. فرصتكم الأخيرة

يكتبون

“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129%

“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129%
http://almnatiq.net/?p=886389
المناطق- الرياض

أعلنت “الصحة” زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الباحة بنسبة 129%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا، بإضافة 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

روابط ذات صلة

المواصفات السعودية تُصدر (7.560) شهادة (IECEE) لمنتجات عالية الخطورة خلال 2019

المواصفات السعودية تُصدر (7.560) شهادة (IECEE) لمنتجات عالية الخطورة خلال 2019
أسعار الذهب ترتفع قرب ذروة 9 سنوات

أسعار الذهب ترتفع قرب ذروة 9 سنوات
أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام غدًا

أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام غدًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*