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أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام غدًا

أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام غدًا
http://almnatiq.net/?p=886406
المناطق- الرياض

يُنتظر أن يسلم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح الشيبي، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، غداً (الأربعاء)، بمقر إمارة مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يجري استبدال كسوة الكعبة في التاسع من ذي الحجة، بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، كما جرت العادة من كل عام، حيث يتوافد أهل مكة إلى الكعبة للطواف والصلاة وحضور استبدال كسوة الكعبة، استعدادا لاستقبال الحجاج صبيحة يوم عيد الأضحى.

يذكر أن استبدال كسوة الكعبة سنويا، يأتي اتباعا لسنة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وأصحابه من بعده، حيث كسا صلى الله عليه الكعبة في التاسع من ذي الحجة بالثياب اليمانية، في حجة الوداع بعد فتح مكة.

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