بولتون يخرج بـ”تعليق مفاجئ” عن انفجارات إيران

المناطق- الرياض

خرج مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، بأول تعليق له على سلسلة الانفجارات الأخيرة التي ضربت إيران، كاشفا الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي.

وقال بولتون، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، إنه “لا يعتقد أن سلسلة الانفجارات الأخيرة في إيران، تسببت في الإضرار بالبرنامج النووي، بالرغم من أن صور الأقمار الصناعية أظهرت دمارا واسعا في مفاعل نطنز النووي، ومنشآت أخرى”.

وأضاف أنه “لا يعرف عما إذا كانت تلك الانفجارات متعمدة، أو هجمات إلكترونية من أطراف خارجية”، مشيرًا إلى أنه “في حال كانت هجمات مخططًا لها، فمن الواضح أنها تستهدف بشكل رئيس البرنامج النووي لإيران”.

وأكد بولتون أنه “يدعم كليا تلك الهجمات، على أساس أنه من المهم أن نثبت لنظام الملالي، أن هناك أشخاصا قادرين على الوصول إلى أكثر المواقع حساسية في إيران”.

وقال: “رأيت صور الانفجارات، وخاصة في مفاعل نطنز، ويبدو أنها أحدثت أضرارا كبيرة جدا في المباني ومنشآت تطوير أجهزة الطرد المركزي فوق الأرض”، مضيفا: “لكن حتى الآن لا نعرف ما يجري في قاعات أجهزة الطرد المركزي التي أنشأتها أيران تحت الارض، لذلك فإني غير متفائل كليا عما إذا كانت تلك الانفجارات أدت إلى الأضرار، أو إبطاء البرنامج النووي الإيراني”.