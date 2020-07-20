أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة .

وجرى خلال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماعات السابقة وما تم بشأنها , والاطلاع على خطة العمل بشأن التقدم في الخدمات الإلكترونية.

كما استعرض الاجتماع تقرير أداء اللجنة , ومناقشة تسريع تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي بالإمارة.

وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالخطوات التي ُأنجزت على مستوى الإمارة ومحافظاتها وجهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة في هذا الجانب , منوهاً بمتابعة سمو وزير الداخلية لتخطي العقبات التي تواجه التحول إلى التعاملات الإلكترونية إدراكاً بأهمية التحول وانعكاسه على العمل.