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ابنة السابعة توشك على ختم القرآن

ابنة السابعة توشك على ختم القرآن
http://almnatiq.net/?p=886439
جدة - عادل الزهراني

تمكنت الطفلة مكية أحمد عمر الجبرتي الطالبة  بحلقات مسجد عبدالرحمن السعدي النسائية من النجاح في الفرع الثامن في اختبارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة  وهي لم تتجاوز السابعة من العمر.
وعن قصة تفوقها في الحلقات قال والدها : بدأنا تعليمها وتحفيظها القرآن الكريم منذ كانت في عمر الرابعة ، وكانت – ما شاء الله – سريعة الحفظ ومتعطشة لأن تصبح حافظة ، فتحدثت مع صديقي إمام المسجد الشيخ أحمد شراحيلي عن حلقات متميزة ، فدلني على حلقات مسجد السعدي النسائية وتحت اشراف المعلمة المتميزة ابتسام الصعيدي باتت تحفظ 15 جزءاً في فترة وجيزة ، بل وتجاوزت ذلك إلى حفظ مجلدين من الصحيحين.
وبيّن والدها أنها اشتركت في عدد من المسابقات القرآنية ، وكان دوما حلفيها النجاح ولله الحمد ، والفضل بعد الله لوالدتها ولمعلمتها بحلقات القرآن ، سائلاً المولى أن يجزيهن خير الجزاء وأن يقبلها في الخيرية لقوله عليه الصلاة والسلام ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ).

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