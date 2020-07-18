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أمير نجران يؤكد أهمية دور البلديات في تحقيق برنامج جودة الحياة

أمير نجران يؤكد أهمية دور البلديات في تحقيق برنامج جودة الحياة

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أمير نجران يؤكد أهمية دور البلديات في تحقيق برنامج جودة الحياة

أمير نجران يؤكد أهمية دور البلديات في تحقيق برنامج جودة الحياة
http://almnatiq.net/?p=886450
المناطق - واس

ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، جهود أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، في أعمال الوقاية من فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، ودورها في مساندة الجهات المعنية الأخرى، وتنفيذها مهام متعددة صحية وبيئية ورقابية.
جاء ذلك أثناء استعراض سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، تقارير مشاريع وأعمال الأمانة، قدمها أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية 39 ألفًا و506 جولات، جرى تحرير ألفين و327 مخالفة، وإغلاق ألف و825 نشاطًا ومحلا، إضافة إلى تنفيذ مهام صحية، أبرزها تعقيم 667 جامعًا ومسجدًا، و214 مقرًا حكوميًا، و582 مجمعًا لسكن العمالة.
واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز على خارطة مواقع الترفيه والتنزّه بالمنطقة ومحافظاتها، مؤكدًا سموه أهمية دور الأمانة والبلديات في تحقيق برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030.

 

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