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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=886466
تبوك - علي العميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عوض بن محمد البلوي.
وفي بداية اللقاء تسلم سمو أمير منطقة تبوك تقرير عن إنجازات الأحوال المدنية بالمنطقة خلال الفترة الماضية
واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عن التقرير وما تضمنه من إنجازات وخدمات إضافة لاستعراض ما شهدته إدارة وفروع الأحوال المدنية بالمنطقة من تطور في مستوى الخدمات كما اطلع سموه على اخر التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية والخدمات المقدمة
 وأشاد سموه بالدور الرائد الذي تبذله وكالة الأحوال المدنية لتطوير خدماتها بما يرفع كفاءة الأداء ويُمكِّن المواطنين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر , مؤكداً سموه أن الأحوال المدنية أصبحت روافدها متعددة بفضل الله ثم بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية.
من جهته أعرب البلوي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة , وما استمع إليه من توجيهات بهدف تقديم أفضل الخدمات بالمنطقة، وسرعة إنهاء معاملات المراجعين وتطبيق الإجراءات التي تسهم في إنجاز العمل على الوجه المطلوب .

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