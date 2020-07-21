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نائب أمير جازان يطلع على البرامج والفعاليات الدعوية وجهود فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة خلال جائحة كورونا

نائب أمير جازان يطلع على البرامج والفعاليات الدعوية وجهود فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة خلال جائحة كورونا

منطقة جازان

نائب أمير جازان يطلع على البرامج والفعاليات الدعوية وجهود فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة خلال جائحة كورونا

نائب أمير جازان يطلع على البرامج والفعاليات الدعوية وجهود فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة خلال جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=886472
جازان - فضة عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، على البرامج والفعاليات الدعوية المقدمة من فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة ، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.
واستمع سموه في مستهل اللقاء من مدير الشؤون الاسلامية بالمنطقة الى تقرير مفصل عن البرامج والفعاليات الدعوية والمناشط التي يقدمها الفرع عن بعد وجهود فرع الوزارة في التعامل مع جائحة كورونا المستجد، والاطلاع على خطة عمل الفرع مع قرب حلول شهر ذي الحجة والاستعدادات لإقامة صلاة عيد الاضحى المبارك بمختلف الجوامع بمحافظات المنطقة مع تطبيق كافة الاجراءات  الاحترازية والتدابير الوقائية ، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- حريصة على صحة الإنسان، وعلى أن يؤدي الفرائض التي أمر الله بها في يسر وطمأنينة، مع الحفاظ على صحته، عبر ما أقرته الجهات الصحية من إجراءات احترازية، وضوابط وقائية.
وبين سموه أهمية تواصل المناشط الدعوية والتوعوية عبر وسائل التقنية، والعمل على نشر الوعي بأهمية اتباع الإرشادات الوقائية المنطلقة من قواعد شرعية راسخة، مضيفاً سموه ضرورة متابعة التزام المصلين بالإجراءات والتواصل مع أئمة المساجد لتوفير الاحتياجات، وتوجيههم بالإيجاز في الصلوات والخطب، وتفعيل دور الجمعيات الدعوية في توعية غير الناطقين باللغة العربية بالإجراءات الاحترازية وضرورة اتباعها، وتفعيل دور المتطوعين في متابعة هذه الإجراءات.

وأشاد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز , بالجهود الكبيرة التي بذلها فرع الوزارة في المنطقة خلال فترة جائحة فايروس كورونا والتعاون مع مختلف الجهات المعنية ، متمنياً لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق.
من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بجازان في ختام اللقاء عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

 

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