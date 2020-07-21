نائب أمير جازان يدشن-عن بعد-مركز الهلال الأحمر بفيفاء ويتسلم تقريرا عن جهود الهيئة ويكرم المميزين خلال جائحة كورونا

جازان - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، مركز الهلال الأحمر السعودي بمحافظة فيفاء , وذلك عن بعد عبر -الاتصال اللاسلكي- متمنيا لهم التوفيق في مهام عمله بالمحافظة وموجها الجميع بمضاعفة الجهود لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة , مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الدكتور محمد بن عمر السيد.

عقب ذلك كرم سمو نائب أمير جازان عددا من المتميزين بفرع الهلال الاحمر بجازان مثمنا دورهم في خدمة المرضى ومساهمتهم في نجاح العمل الميداني وتنفيذ كافة الاجراءت المتبعة خلال الجائحة.

كما تسلم سموه تقريرا عن دور واعمال الهلال الاحمر بجازان خلال جائحة فايروس كورونا المستجد ، واستمع سموه لشرح مفصل من مدير فرع الهيئة بجازان ، عما تضمنه التقرير والجهود التي قامت بها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي , منذ بداية جائحة فايروس كورونا ، تضمن الأعمال والحالات والبلاغات التي قام بها الفرع بمباشرتها بالمنطقة ، ومساهمة الهلال الأحمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدد من المواقع.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- من إمكانيات وتسهيلات للقطاع الصحي وهيئة الهلال الاحمر ، مما مكنها بفضل الله من التعامل مع جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″.

مشيداً سموه بالجهود الإنسانية التي يبذلها منسوبي الهيئة في التعامل مع الحالات الطارئة، والتخفيف من حدة الاصابات وسرعة نقل الحالات ومساهمة منسوبي الهيئة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدد من المواقع شملت الجوامع والمساجد، والمنشآت الطبية، والتطور التقني في خدمات الهيئة للتعامل مع الحالات الإسعافية التي شملت الرقم الهاتفي “997” وتطبيق “أسعفني” للحالات الإسعافية، وغيرها من الخدمات المتنوعة التي يضمها التطبيق.

مبيناً سمو نائب أمير منطقة جازان أن التكامل في تطبيق البروتكولات الوقائية بين مختلف الجهات، يساعد -بمشيئة الله- في الحد من انتشار الفايروس، مع أهمية الجهود التوعوية والتثقيفية بالتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن مساهمة الفرد في الوقاية والعلاج لحين وصول الفرق الإسعافية، والتعريف بإجراءات الإسعافات الأولية في المنزل ومقرات العمل، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق في مهام عملهم.

من جانبه عبر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور محمد بن عمر السيد عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على دعم سموه لجهود فرع الهيئة، وحرصه على التكامل مع كافة الجهات .

حضر التدشين والتكريم وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.