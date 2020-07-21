كُرم خلالها ابطال الميدان” مدير بلدية الارطاوية يلتقي الاعلاميين” ويستعرض ابرز الجهود خلال أزمة كورونا”

الرياض - فلاج الشعيفاني

في إطار اللقاءات الدورية بين مسؤولي الدوائر الحكومية و الجهات الاعلامية والمواطنين بمركز الارطاوية.

عُقد بمبنى احتفالات بلدية الارطاوية ،اجتماع بدعوة من مدير البلدية المهندس/عبدالله آل ذيبان وبحضور رئيس المجلس البلدي في دورته الحالية حامد رمحان بن شليه و عدد من مسؤولي الأقسام بالبلدية مع مراسلي الصحف الورقية والإلكترونية و بحضور نخبة من القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي بالأرطاوية

حيث رحب مدير البلدية في بداية اللقاء بجميع الحضور مستعرضا جهود البلدية خلال الفترة الماضية والتي شملت إنجاز بعض المشاريع بالمركز و جهود الرقابة على المطاعم والكافيهات ومراكز التسوق ، وتطرق المهندس عبدالله الى الشراكات المجتمعية مع بعض الدوائر الحكومية في تعزيز الوقاية والوعي اثناء جائحة كورونا

و أشاد بالدور الفعال للإعلام والإعلاميين من خلال التغطيات والمتابعات في ابراز الجهود وإلقاء الضوء على السلبيات والملاحظات ليتم تلافيها

تلى ذلك المداخلات من جانب الاعلاميين ومناقشة بعض مطالبات الأهالي والمراكز المجاورة و مناقشة ابرز المحاور المتعلقة بالاجتماع

وفي ختام اللقاء كرم مدير بلدية الارطاوية رؤساء الأقسام المنجزين خلال أزمة كورونا وعملهم الاستثنائي كأبطال للميدان في البلدية ،

كما تم بحضور مدير العلاقات والاعلام في البلدية أ.مشعل الشنيف تكريم الزملاء الاعلاميين من الجهات الاعلامية و الزملاء القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي.